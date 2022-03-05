Кемерово, 5 марта, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 5 марта, медицинскую помощь получают 13 407 пациентов с коронавирусом. Днём ранее — 14 090 пациентов, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в регионе выявлено 653 случая заражения коронавирусом, пять пациентов скончались, 1331 человек выздоровел.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 148 155 случаев заражения коронавирусом, 132 603 человека выздоровели, 2145 пациентов скончались.