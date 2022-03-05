Киев, 5 марта, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского говорит о его полностью неадекватном состоянии. Такое заявление сделал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в интервью РИА Новости.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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Азаров уточнил, что он не обладает точной информацией о том, употребляет ли Зеленский какие-то стимулирующие препараты и судит только по внешнему виду.

Как пояснил Азаров, на вопрос о состоянии президента Украины достаточно полно и с точки зрения врача ответил известный украинский психиатр Семён Глузман, который сделал вывод на основе наблюдений за Зеленским, как за пациентом и на основе опыта «знакомства» с людьми, употребляющими различные стимулирующие препараты.

При этом Азаров добавил, что, судя по принимаемым решениям, президент Украины был абсолютно неадекватен ещё два года назад.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению экс-премьера Украины Азарова, бункер, в котором находится украинский лидер Зеленский, расположен в Киеве и максимально защищён от ядерного удара.