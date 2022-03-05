В Якутии провели акцию в поддержку спецоперации России
Якутск, 5 марта, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Десятки автомобилей проехали по Якутску с флагами России, Якутии, Луганской и Донецкой республик. На машинах были наклейки с символикой всероссийской акции «Своих не бросаем» — буквой «Z», сообщило ИА SakhaDay.
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Организовали акцию ветераны боевых действий. Помимо автопробега также состоялось шествие с флагами по центру Якутска.
Как сообщало ИА REGNUM, на стадионе «Дружба» в столице Еврейской автономии состоялся флэшмоб в поддержку военнослужащих России. Автомобили горожан встали в форме буквы «Z» и мигали аварийными огнями.