Якутск, 5 марта, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Десятки автомобилей проехали по Якутску с флагами России, Якутии, Луганской и Донецкой республик. На машинах были наклейки с символикой всероссийской акции «Своих не бросаем» — буквой «Z», сообщило ИА SakhaDay.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР

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Организовали акцию ветераны боевых действий. Помимо автопробега также состоялось шествие с флагами по центру Якутска.

«Ребята разного поколения, но одно нас объединяет — боевое братство. И сейчас, главное, мы хотим оказать поддержку нашей армии, России, нашему главнокомандующему. Там ребята борются за интересы не только России, но и Украины. Поэтому мы сегодня решили выйти и проявить солидарность с нашей армией. Мы своих не бросаем!» — отметил председатель ЯРО российского союза ветеранов Афганистана Валерий Лютый.

Как сообщало ИА REGNUM, на стадионе «Дружба» в столице Еврейской автономии состоялся флэшмоб в поддержку военнослужащих России. Автомобили горожан встали в форме буквы «Z» и мигали аварийными огнями.