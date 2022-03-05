Пекин, 5 марта, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Резолюция о ядерной безопасности Украины, принятая Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), подрывает независимость агентства как профессиональной международной организации, заявил 3 марта постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций в Вене Ван Цюнь, передает агентство Синьхуа.

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Ван сделал эти замечания после голосования против резолюции на заседании, созванном Советом управляющих МАГАТЭ для обсуждения ситуации в Украине. Резолюция о последствиях ситуации на Украине для ядерной безопасности, безопасности и гарантий, предложенная Канадой и Польшей, была принята советом МАГАТЭ на заседании.

Китайский посланник заявил, что резолюция «явно выходит за рамки мандата МАГАТЭ, вводя много политизированных элементов».

«Недопустимо, чтобы соответствующие страны, игнорируя конструктивные предложения по поправкам, упрямо выдвигали резолюцию на голосование», — сказал он.

Ван сказал, что Китай обеспокоен безопасностью и гарантиями ядерных объектов в Украине и поддерживает МАГАТЭ в выполнении его обязанностей в соответствии с его мандатом.

Он призвал все соответствующие стороны проявлять сдержанность, чтобы избежать непреднамеренных аварий в области ядерной безопасности. Китай продолжит поддерживать дипломатические усилия, способствующие деэскалации ситуации в Украине, добавил он.