Владивосток, 5 марта, 2022, 05:38 — ИА Регнум. В Приморском крае объявили сбор средств для оказания помощи жителям Донбасса. Пожертвования принимает автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания «Родные люди», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Все собранные деньги направят на закупку необходимого для жителей ДНР и ЛНР, а также беженцев.

«Сезонная одежда, продукты питания, предметы первой необходимости, детские принадлежности — это то, что нужно постоянно. Собранные средства позволят оказывать максимально адресную помощь», — пояснила директор центра соцобслуживания «Родные люди» Наталья Кокорева.

На призыв о помощи в Приморье уже откликнулись многие частные лица, коммерческие организации.

«100 рублей, 500 — абсолютно любая сумма сейчас имеет значение. Мы обязательно отчитаемся о том, сколько денег и на что было потрачено», — добавила Кокорева.

Ранее центр «Родные люди» занимался сбором средств в рамках всероссийской акции #МыВместе. Помощь получили более 10 тыс. приморцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах и районах Приморья открыли пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса.