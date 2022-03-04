Вашингтон, 5 марта, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Долгосрочные рейтинги 32 российских банков, а также их дочерних компаний в России и за рубежом, были снижены международным агентством Fitch Ratings. Об этом рейтинговая организация сообщила 4 марта на своем сайте.

Gideon Benari Рейтинг Fitch

Их рейтинги были помещены на пересмотр с негативным прогнозом. Среди таких банков оказались Альфа-банк, Сбербанк, Газпромбанк, Райффайзенбанк и «Тинькофф банк».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с уровня «BBB» до «B».

Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг РФ в иностранной и национальной валюте с уровня «Baa3» до «B3», а агентство Standard & Poors Global Ratings (S&P) — с уровня «ВВ+» до «ССС-».