Киев, 5 марта, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Российский режиссёр Никита Михалков подозревается в «посягательстве на территориальную целостность Украины», решение о его аресте принято украинским судом. Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 4 марта объявила на своей странице в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

Ирина Венедиктова «Михалков Никита Сергеевич… Официально сообщаю, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам задержать вас с целью доставки в суд Украины для избрания меры подозреваемому».

По её словам, в настоящее время уже инициирована официальная процедура объявления Михалкова в международный розыск.

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Из публикации Венедиктовой следует, что Михалков подозревается в преступлении по статье 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). Такая реакция украинских властей вызвана заявлениями режиссёра в поддержку специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, российский режиссёр Никита Михалков считает, что признание независимости ДНР и ЛНР было единственным возможным выходом из тупиковой ситуации.