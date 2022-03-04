Мале, 5 марта, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Решение отменить обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для туристов, имеющих прививку от COVID-19, приняли власти Мальдив. Об этом 4 марта сообщило на своем сайте министерство туризма страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Оно вступает в силу с 5 марта. Для освобождения от тестов путешественник должен быть привит любой вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и мальдивским Управлением по контролю за качеством продуктов питания и лекарств.

Кроме того, туристы должны быть вакцинированы бустерной дозы препарата в случае, если установленный срок действия предыдущей прививки истек. На Малдивах одобрены российская вакцина «Спутник V», а также препараты немецко-американского концерна Pfizer/BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведского холдинга AstraZeneca и индийской фирмы Covishield.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта власти Индонезии объявили, что в стране вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 146 577 204 человек или 70,3% населения.