София, 4 марта, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Специальный суд Софии избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего болгарского генерала, обвиняемого в шпионаже в пользу России. Об этом 4 марта сообщает софийская газета «Дума».

Цитата из к/ф «Из России с любовью». Реж. Теренс Янг. 1963. Великобритания Шпион высшей категории

Предварительное слушание по делу генерала в отставке Валентина Цанкова продолжалось более 12 часов. Судья посчитал, что задержанный не представляет угрозы для общества и не предпримет попытки покинуть территорию Болгарии. Следующее судебное заседание назначено на 24 марта.

Напомним, Цанков подозревается в сборе информации о болгарских политиках и функционировании местных военных баз. Указанные сведения он якобы передавал российским дипломатам.