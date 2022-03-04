Нью-Йорк, США, 4 марта, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Раймонд Ли, которого зрители могли видеть в шоу «Здесь и сейчас» и «Моцарт в джунглях», исполнит главную роль в сериале-перезагрузке «Квантовый скачок». Об этом 4 марта сообщает портал Deadline.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

Производством шоу занимается телеканал NBC, Ли исполнит роль доктора Бена Сонга — «духовного преемника» Сэма Беккета, которого в оригинальном сериале сыграл Скотт Бакула. Согласно опубликовано синопсису, главный герой — это верующий человек, который является при этом всемирно известным физиком.

События в новом шоу развернутся спустя 30 лет после того, как персонаж Скотта Бакулы вошёл в квантовый ускоритель и исчез. По сюжету, будет собрана новая команда учёных, которая попытается перезапустить проект и понять, какие тайны скрывает машина и её создатель.

Напомним, оригинальный сериал «Квантовый скачок» выходил в США на канале NBC в период с 26 марта 1989 года по 5 мая 1993-го. В проекте также участвовал актёр Дин Стокуэлл, он сыграл Эла Калавичи — друга Сэма Беккета.