Рим, , 23:01 — REGNUM Итальянские медики, ранее ушедшие на пенсию, но вернувшиеся на работу во время эпидемии коронавируса, не должны переставать получать пенсионные выплаты, с таким заключением выступили в пятницу, 4 марта, в Счетной палате страны.

Исполнение решения Пенсионного фонда о приостановке выплаты пенсий тем, кто вернулся на работу и получает зарплату, приостановлено.

По данным Счетной палаты, имели место случаи, когда вернувшиеся на два месяца на работу (по просьбе властей) врачи были лишены пенсии за весь год.