Приштина, , 23:22 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбини Курти 4 марта провел встречу с послом Люксембурга в Косово Наташей Гомес.

Альбин Курти Arianit

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик высказал намерение укреплять партнерство с Люксембургом. Курти поблагодарил правительство Люксембурга за поддержку независимости Косово, а также ознакомил Гомес с результатами работы своего правительства.

Гомес заявила, что Люксембург привержен сотрудничеству с Косово и поддерживает цели его правительства.

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