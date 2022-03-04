Лорьян, Франция, 4 марта, 2022, 22:34 — ИА Регнум. 4 марта в Лорьяне на стадионе «Стад де Мустуар» футбольный клуб «Лорьян» в матче 27-го тура французской Лиги 1 2021/22 примет «Лион». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов. ЗЕНИТ-ЛИОН

Стартовые составы команд:

«Лорьян»: Матье Дрейер, Мориц Йенц, Убулан Мендес, Лео Петро, Венсан Ле Гофф, Лорен Абергель, Бонке Инносент, Тома Монкондю, Арманд Лориенте, Данко Оуттара, Терем Моффи.

«Лион»: Антони Лопеш, Эмерсон, Кастелло Люкиба, Мало Густо, Тиаго Мендес, Карл Токо-Экамби, Уссем Ауар, Лукас Пакета, Ромер Февр, Максенс Какере, Мусса Дембеле.

После 26-ти сыгранных матчей «Лион», одержав десять побед и набрав 39 очков, занимает десятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 2021/22. «Лорьян» с 24-мя очками занимает шестнадцатую строчку.