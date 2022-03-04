Афины , 4 марта, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас 4 марта в интервью для греческого телеканала Antena заявил, что заключение Преспанского соглашения о переименовании Македонии в Северную Македонию позволило ослабить влияние Греции и России в этой балканской стране.

Ципрас

Алексис Ципрас «Подумайте, что было бы на нашей северной границе, если бы не Преспанское соглашение. Греция не стала бы страной-союзницей и не получила бы право контролировать воздушное пространство Северной Македонии и запускать в него свои военные самолеты. На нашей северной границе стояли бы Турция и Россия».

Напомним, В 2018 году Греция и Северная Маакедония заключили Преспанское соглашение, в результате которого Македония, вопреки огромному общественному сопротивлению, сменила название ради разрешения конфликта с Грецией и вступления в НАТО и ЕС.