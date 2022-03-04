Билефельд, Германия, , 22:11 — REGNUM Сегодня, 4 марта, в Билефельде на стадионе «Шюко-Арена» «Арминия» в первом матче 25-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет «Аугсбург». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Арминия»: Ортега, Рамос, Нильссон, Брюннер, Андраде, Кастро, Окугава, Фабиан, Виммер, Василиадис, Клос.

«Аугсбург»: Гикевич, Оксфорд, Гауэлеу, Удуохай, Груэсо, Майер, Грегорич, Калиджури, Бордучи, Варгас, Саренрен-Базее.

Бригада арбитров: Феликс Брих | Марк Борш | Штефан Лупп | Сорен Шторкс.

На данный момент «Арминия» с пятью победами и 25-ю набранными очками занимает четырнадцатую позицию в турнирной таблице чемпионата Германии. «Аугсбург» с 23-мя очками идет строчкой ниже.