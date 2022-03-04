Азовский район, Ростовская область, 4 марта, 2022, 20:48 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса, сообщили ИА REGNUM в донском управлении ГИБДД 4 марта.

Mytaganrog.com ДТП

Авария произошла в 8:00 мск на 15-м километре автодороги Ростов — Азов. Водитель пассажирского микроавтобуса ГАЗ-322 132, курсирующий по маршруту «Кулешовка — Азов», предположительно, во время поворота не предоставил преимущество Hyundai Accent.

В результате аварии пострадали две пассажирки ГАЗ-322 132. Обе женщины госпитализированы.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.