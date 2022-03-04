Москва, 4 марта, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Тьерри Бюркаром, сообщает 4 марта пресс-служба Минобороны РФ.

Kremlin.ru Валерий Герасимов

Уточняется, что военачальники обсуждали ситуацию, развивающуюся вокруг Украины.

«Четвертого марта 2022 года начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником Главного штаба вооруженных сил Франции генералом армии Тьерри Бюркаром. В ходе переговоров военачальники обсудили ситуацию вокруг Украины», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала российской спецоперации по денацификации Украины президент Франции Эммануэль Макрон трижды проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным.