Бишкек, 4 марта, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Несмотря на складывающуюся ситуацию, в Киргизии не ожидают резкого оттока киргизских трудовых мигрантов из России. Об этом заявил и. о. начальника управления Министерства труда Талант Шаршеев, передаёт «24.kg».

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По его словам, аналитики прогнозируют, что поток трудовых мигрантов из Киргизии в Россию сократится, хоть оттуда и поступает много заявок от работодателей.

«В основном рабочие места на производстве, заводах. Единственный вопрос — волатильность обменного курса валюты. Тем не менее, российская сторона принимает меры по повышению зарплаты, исходя из инфляции», — отмечает чиновник.

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