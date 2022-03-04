Вашингтон, 4 марта, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Представитель киностудии 20th Century Studios Стив Эсбелл заявил о том, что в настоящее время ведётся работа над созданием третьего фильма по мотивам произведений Агаты Кристи. Информацию об этом 4 марта опубликовал портал KinoNews.

Скриншот YouTube Кеннет Брана

По словам Эсбелла, сценарий к предстоящей картине уже написан. Также отмечается, что главную роль в фильме вновь исполнит Кеннет Брана.

Ранее состоялась экранизация двух произведений Агаты Кристи — «Убийство в Восточном экспрессе» и «Смерть на Ниле». В съёмках обоих фильмов принял участие Кеннет Брана.