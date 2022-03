Нью-Йорк, США, , 20:00 — REGNUM Кристиан Александер, соавтор нескольких песен американской хип-хоп-группы Brockhampton, анонсировал свой дебютный альбом I Don't Like You с новым синглом под названием Waste Her Time. Об этом 4 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) StockSnap

Waste Her Time — первый сингл Александера с момента выхода сингл Makeup, вышедшего в прошлом месяце. Музыкант также рассказал о том, что стало отправной точкой для новой песни: «Однажды я сидел и ждал начала сессии, когда увидел на YouTube видео о Поле Маккартни и его песнях The Beatles. Это было очень вдохновляюще».

Музыкант анонсировал свой дебютный альбом I Don't Like You, который последует за его мини-альбомом 2020 года Growing Up и выйдет 1 апреля на лейбле Video Store.

