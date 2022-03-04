Москва, , 19:46 — REGNUM Россия имеет возможности для быстрого налаживания производства собственных фармацевтических субстанций, чтобы не допустить перебоев с лекарствами из-за санкций Запада, заявил 4 марта первый заместитель председателя Комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Лекарства (сс) TheDigitalArtist

По его словам, возможность собственного выпуска фармсубстанций обозначена в новом законе, принятом депутатами Госдумы на пленарном заседании 4 марта и одобренном Советом Федерации.

«Наши университеты, научные организации имеют большой опыт в области разработки технологий производства. Так, например, РХТУ имени Д.И.Менделеева за последний год создал технологии по выпуску ритонавира, лопинавира, фавипиравира и софосбувира — и это только то, о чем я могу сейчас говорить. Это полноценные технологии, дающие тонны субстанций в год», — уточнил Мажуга.

Он напомнил, что на данный момент большую часть фармакологических субстанций Россия закупает в Китае и Индии, поэтому иногда случается рост цен на лекарства.

В рамках нового закона, российские медицинские организации смогут закупать лекарства, медицинские изделия и расходные материалы по упрощенной системе.

«Кроме того, теперь Правительство РФ вправе устанавливать порядок государственной регистрации лекарственных препаратов в случае их отсутствия. Напомним, еще в 2021 году был подписан закон о принудительном лицензировании лекарственных средств, при котором возможен выпуск препарата без согласия патентообладателя в целях охраны здоровья граждан», — рассказал Александр Мажуга.

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