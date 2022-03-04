Владикавказ, 4 марта, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Двоих военнослужащих — уроженцев Северной Осетии Александра Железова и Чермена Мисикова — наградили орденами Мужества. Военные из республики, принимавшие участие в специальной военной операции на Украине, погибли при выполнении своего долга перед Отечеством. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении их орденом Мужества посмертно.

Mil.ru Орден Мужества

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Как стало известно, Александр Железов жил во Владикавказе, Чермен Мисиков был уроженцем города Беслана. В Северной Осетии сегодня, 4 марта, состоялось прощание с ними. Глава республики Сергей Меняйло послал родным погибших военнослужащих телеграмму со словами поддержки.

«Достойные сыновья Осетии и всей России, доблестные воины и патриоты, они до конца были верны присяге, мужественно и самоотверженно служили своему Отечеству. В этот тяжелый час, как и все жители республики, искренне скорблю и сопереживаю вместе с вами»,— цитирует Меняйло его пресс-служба в телеграмм-канале.