Сыктывкар, 4 марта, 2022, 18:40 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 935 человек, 137 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Воркуте — 201 случай, Сыктывкаре — 133 и Ижемском районе. Официально подтверждено 2 929 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, 13 из них умерли накануне, 3 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число жертв ковида выросло до 354 787 — накануне скончались 776 человек.