Москва, 4 марта, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Спецслужбы США и Британии активно перебрасывают иностранных боевиков и оружие на Украину через территорию Польши, сообщает 4 марта пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Польша

По данным СВР, в последние несколько недель Польша стала логистическим центром для потока оружия и боевиков, идущего на Украину.

«Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что спецслужбы США и Великобритании в последние недели де-факто превратили территорию Польши в «логистический хаб», используемый для поставок оружия и переправки на Украину боевиков, в том числе с Ближнего Востока», — заявили в пресс-бюро СВР.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Минобороны России предупредило зарубежных боевиков, прибывающих на Украину, что на них не будет распространяться статус военнопленных и лучшее, что их ждёт — уголовная ответственность.