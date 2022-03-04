Москва, 4 марта, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Свыше 140 т продовольствия и лекарств доставлено 4 марта жителям города Херсона в рамках российской спецоперации на Украине, сообщил 4 марта журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 22:00(Мск). 02.03. 2022

Конашенков «Весь гуманитарный груз передан для раздачи местному населению. Мы и дальше продолжим оказывать гуманитарную помощь жителям Украины, нуждающимся в поддержке».

Напомним, Херсон освобождён российским войсками от украинских формирований 2 марта.