Москва, 4 марта, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Украинские нацисты, отступающие из Донбасса, пытаются создать там условия гуманитарной катастрофы, сообщил 4 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Он отметил, что нацисты стараются нанести как можно больший ущерб инфраструктуре жизнеобеспечения региона.

«Хочу подчеркнуть, что отступающие на Донбассе подразделения националистов, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения.

Наибольший урон наносится системам водоснабжения и энергетики. Цель таких действий, — создание на Донбассе гуманитарной катастрофы», — рассказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят операцию по денацификации Украины и по освобождению республик Донбасса.