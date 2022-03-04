Тамбов, 4 марта, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 48 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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4 марта выявлено 610 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 101 тыс. 668 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 85 тыс. 571 пациент, в том числе 1928 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2215 человек. Подтверждено 11 новых летальных случаев за последние сутки.