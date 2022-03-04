Владимир, 4 марта, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 73 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

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4 марта выявлено 556 новых случаев заражения коронавирусом — на 48 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 138 тыс. 608 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 95 тыс. 593 пациента, в том числе 822 человека — за последние сутки.

За весь период скончался 3231 человек. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.