Таллин, , 17:25 — REGNUM Правительство Эстонии одобрило расширение уголовно-правовой компетенции Европейского союза, направленное на регуляцию вопросов свободы выражений и слова на территории союза. Об этом сообщили в пресс-службе эстонского кабинета министров.

Свобода слова Democracy Chronicles

Отмечается, что «такое действие должно носить исключительный характер и быть оправданным в качестве последней меры только в отношении наиболее тяжких враждебных проявлений и преступлений, которые могут реально поставить под угрозу безопасность союза».

По словам министра юстиции Марис Лаури, свобода выражения мнений является краеугольным камнем демократического общества, однако это не означает, что приемлемы любые высказывания: «Необходимо исключить злоупотребление свободой слова и нарушение прав и свобод других людей под ее предлогом. Защита свободы слова начинается с нас самих, поэтому очень важно, чтобы общество говорило также об ответственности и ограничениях, связанных со свободой слова».

При этом она подчеркнула, что предупреждение и предостережение всегда должны предшествовать наказаниям нарушителей.

В декабре 2021 года Европейская комиссия выступила с извещением о намерении расширить уголовно-правовую компетенцию ЕС на разжигание ненависти и преступления на почве ненависти. Сегодня у ЕС такая компетенция отсутствует.