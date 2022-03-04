Вашингтон, 4 марта, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Американские работодатели привлекли за февраль гораздо больше новых сотрудников, чем ожидалось, а уровень рынка труда в США приблизился к максимальной занятости. Однако растущая геополитическая напряженность может замедлить рост занятости в ближайшие месяцы, сообщает 4 марта Reuters.

Бен Шан. Безработица

В прошлом месяце число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 678 тысяч, согласно отчету министерства труда. При этом экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что цифра увеличится на 400 тысяч.

Отмечается, что на этом фоне уровень безработицы снизился с 4% до 3,8%, что является самым низким показателем с февраля 2020 года.

Напомним, по мнению аналитиков, на сегодняшний день расходы США почти на 40% состоят из заимствований.