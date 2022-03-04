Москва, 4 марта, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Киев практически полностью потерял способность управлять администрациями областей и районов Украины, сообщил 4 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны», — сказал он.

Он уточнил, что на данный момент украинские местные власти фактически не имеют прав решать бытовые и социальные проблемы мирного населения, а реальная власть в городах принадлежит бандам нацистов.

«В большинстве городов и населенных пунктов бесчинствуют национальные батальоны так называемой территориальной обороны, а по сути это нацисты и примкнувшие к ним наемники, террористы и бандиты, в том числе иностранного происхождения», — пояснил Мизинцев.

В качестве примера он рассказал о переговорах с одним из должностных лиц Украины по вопросам обеспечения гуманитарного коридора для мирного населения.

«Должностное лицо в ответ прокомментировало коротко и ясно: «Я не самоубийца, как только я начну их собирать и отправлять в сторону России, я первый буду уничтожен батальонами территориальной обороны, а точнее национальными батальонами, то есть нацистами», — рассказал Мизинцев.