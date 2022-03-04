В Калужской области регистрируется в шесть раз меньше заболевших COVID-19
Калуга, 4 марта, 2022, 17:44 — ИА Регнум. В Калужской области отмечается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 238 случаев COVID-19, что в шесть раз меньше, чем на пике пятой волны пандемии. Об этом 4 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения области Константина Пахоменко.
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В регионе развёрнуто 1 550 инфекционных коек. На стационарном лечении находятся 1 040 пациентов. Свободный коечный фонд составляет 32,9% (510 коек). В стационарах медицинских организаций восстановлена профильная деятельность 250 коек, в том числе полностью — в Калужской областной клинической детской больнице.