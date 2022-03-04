Москва, 4 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Сохранить темпы строительства в большинстве регионов России можно, но для этого необходим мониторинг возникающих проблем, в том числе в логистике поставок стройматериалов, оперативное реагирование на появляющиеся «узкие» места и поиск путей решения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что перед регионами РФ стоит ключевая задача — не допустить снижения темпов строительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство

«Факторы риска при строительстве — рост стоимости стройматериалов, труда строителей, возникновение проблем с финансированием и снижение покупательского спроса, — сказал Цыганов. — Стройматериалы и техника на большинстве объектов российского производства, импортные материалы в домах бизнес-класса и выше. Это позволит удержать ситуацию. С учетом занятости на многих объектах трудовых мигрантов необходимо будет учитывать их потребности в повышении оплаты труда. Для этой категории работников курс рубля чувствителен, так как они перечисляют значимую часть своих доходов семьям на родину».

Как полагает Цыганов, покупательский спрос будет зависеть от доходов самих покупателей и доступности ипотечных программ, поддержки заемщиков, на что государство и региональные власти могут повлиять.

«Поэтому сохранить темпы строительства в большинстве регионов можно, но необходим мониторинг возникающих проблем, в том числе в логистике поставок стройматериалов, оперативное реагирование на появляющиеся «узкие» места и поиск путей решения», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер рекомендовал «спокойно продолжать строить».