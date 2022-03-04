Кишинёв, , 15:28 — REGNUM В Молдавии пока не рассматривают вопрос о выходе республики из СНГ. Об этом президент страны Майя Санду сообщила на телеканале Jurnal TV.

СНГ Cis.minsk.by

Он прокомментировала то, что направила в Евросоюз заявку на вхождение Молдавии в ЕС. Глава республики отметила, что это не приводит к автоматическому присоединению к Европейскому союзу.

«Государству и частному сектору предстоит приложить ещё много усилий, чтобы приблизиться к стандартам ЕС, чтобы нашу заявку одобрили, — сказала Санду. — Когда мы значительно продвинемся в европейской повестке, тогда будет решаться вопрос о выходе из СНГ».

Напомним, Санду ранее призвала руководство ЕС ускорить процесс евроиинтеграции Молдавии, а 3 марта подала заявку на присоединение. В тот же день аналогичную заявку подал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии призвали принять закон о постоянном нейтралитете республики