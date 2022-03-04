Тюмень, 4 марта, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Тюменской области детям, эвакуированным из Донецкой и Луганской Народных Республик, предоставят возможность посещать детсады, школы, техникумы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

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Взрослым окажут содействие в трудоустройстве. Прибывших из республик Донбасса обеспечат медицинской помощью и, в случае необходимости, протестируют на COVID-19. При затруднениях на помощь придут тюменские волонтеры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области для эвакуированных из республик Донбасса людей подготовили временное жильё в гостиницах, общежитиях, базе отдыха с горячим источником и в детском лагере. Регион планируется принять более 1,6 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР.