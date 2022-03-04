Москва, 4 марта, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Отмеченный в России рост спроса на загородную недвижимость и земельные участки был закономерен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявила доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Так она прокомментировала информацию о том, что спрос на загородное жилье в РФ вырос почти на 10%.

Левкий Дача

«Рост спроса на любую недвижимость, в том числе и загородную, — это закономерное явление практически в любой сложной экономической ситуации. Недвижимое имущество традиционно рассматривается как объект для вложения и сохранения накоплений. Если спрос не перестанет расти, то цены тоже продолжат идти вверх, а вот будет ли их скачок резким, зависит от того, станет ли этот спрос ажиотажным, — сказала Панина. — Насколько, с экономической точки зрения, рационально вкладывать сбережения в такого рода недвижимость, во многом зависит от ее местоположения, наличия развитой инфраструктуры, что нередко заранее определяет ликвидность приобретаемого объекта».

По ее словам, загородная недвижимость традиционно считается малоликвидной по сравнению с квартирами — вероятность того, что покупатель сможет ее продать по той же цене, что купил, особенно в периоды форс-мажорных ситуаций, оценивается в 50%.

«И это, пожалуй, самый существенный риск в текущей ситуации, — сказала эксперт. — Самое главное, чтобы покупатель понимал цель покупки. При этом практически неважно, какой стратегии он придерживается — сберегающей или доходной, местоположение объекта покупки должно играть ключевую роль в принятии подобного рода решений. Второе, на что точно необходимо обратить внимание перед покупкой, — это сравнить издержки, связанные с покупкой и содержанием объекта загородной недвижимости с текущей доходностью по вкладам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские власти будут отслеживать ситуацию в строительной сфере города.