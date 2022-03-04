Омск, 4 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. К акции «Своих не бросаем!» в Омске присоединились спортивные федерации, «Молодёжка ОНФ», региональный штаб «Бессмертного полка», мотоклуб «Ночные волки». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Татьяна Иващенко В Омске

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4 марта в Омске на площади у СКК им. В. Блинова собрались участники автопробега. Мероприятие провели в поддержку спецоперации по защите Донбасса. По омским улицам проехала колонна из девяти автомобилей с эмблемами в виде буквы Z.

«Конечно же, мы поддерживаем ребят, которые сегодня исполняют свой воинский долг на Украине», — прокомментировала координатор проекта «Молодёжка ОНФ» Анастасия Ерахтина. Она подчеркнула, что молодые омичи с большим энтузиазмом подержали идею провести автопробег.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к акции «Своих не бросаем!» присоединились омские элдэпээровцы. Они устроили автопробег по центральным улицам Омска.

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