Москва, 4 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Ранее американская компания ExxonMobil объявила о выходе из проекта «Сахалин-1». Пока что базовым сценарием является то, что ExxonMobil постепенно передаст свои полномочия прочим акционерам проекта, и он продолжит работу в штатном режиме.

Rosneft.ru Проект «Сахалин-1»

«Очевидно, что потеря специалистов из ExxonMobil приведёт к некоторым сложностям.

Однако индийский участник проекта уже заявил, что выработает механизм реализации «Сахалин-1» без участия ExxonMobil в течение нескольких недель», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Сахалин-1», о выходе из которого ранее объявила американская компания ExxonMobil, необходим Японии для обеспечения стабильности энергетических поставок, заявил министр экономики, промышленности и торговли Японии Коити Хагиуду.

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