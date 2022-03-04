Иркутск, 4 марта, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Иркутской области на фоне значительного снижения распространения коронавируса принято решение об отмене QR-кодов, а также ограничительных норм по заполняемости кинотеатров, театров, музеев, концертных залов и заведений общепита. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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При этом гражданам региона рекомендуется сохранять масочный режим в закрытых помещениях и соблюдать усиленный режим дезинфекции.

«В целом по стране произошло значительное снижение заболеваемости коронавирусом. При этом более 90% всех подтвержденных случаев заболевания протекают как ОРВИ или бессимптомно. Но хотел бы обратить внимание, что это не означает окончание борьбы с коронавирусом.

В регионе по-прежнему ежедневно наблюдается достаточно большой прирост заболевших. Больше трех тысяч больных находится в ковидных госпиталях, на амбулаторном лечении — почти 30 тысяч человек. Работа по лечению должна продолжаться в прежнем ежедневном режиме», — отметил губернатор Игорь Кобзев.

Министерству здравоохранения Иркутской области он поручил особое внимание обратить на наличие лекарств как в медицинских учреждениях, так и в аптечной сети. Причем не только на ближайшую перспективу, но и на несколько месяцев вперед.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой: на 4 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8092 человека, причём вновь 16 из них погибли за последние сутки (это на один случай больше, чем накануне).

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