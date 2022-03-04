Киев, 4 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Украинское госпредприятие «Укрзалізниця» присвоило тысячи железнодорожных вагонов белорусских и российских поставщиков. Официальный Киев мотивировал своё решение необходимостью в условиях проведения Россией спецоперации на территории Украины.

(сс) Martin Hawlisch Вагоны

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Комментируя инцидент, замдиректора департамента коммерческой работы украинского госпредприятия Валерий Ткачев выступил с пояснениями на своей странице в Facebook. Он заявил, что Украина испытывает нужду в подвижном составе в связи с потерями во время спецоперации российских войск и поэтому решено не возвращать вагоны белорусским и российским собственникам.

Применительно к белорусским поставщикам фактически применена конфискация. Сейчас на территории Украины находится около сотни белорусских железнодорожных составов, около пяти тысяч вагонов и другого имущества белорусского госпредприятия «Белорусские железные дороги» (БЖД).

Официальный Минск не комментирует ситуацию. Кроме комментария Ткачева в соцсети, других разъяснений действий украинской стороны нет.

Напомним, с 24 февраля Россия совместно с Донецкой и Луганской народными республиками при поддержке Белоруссии проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации.

Накануне правительство Украины заблокировало поставки белорусских товаров через свою территорию. С учётом блокировки белорусского экспорта постсоветскими республиками Прибалтики, единственным экспортным маршрутом стал российский.