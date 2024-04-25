Лондон, 4 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе превысила отметку в $2000 за тысячу кубометров. Это 4 марта следует из данных лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По информации торговой площадки, стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в настоящее время составляет $2015 за тысячу кубометров.

При этом такой рост цены голубого топлива составляет с начала торгов свыше 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции западных стран являются обоюдоострым оружием, так как после их введения в Европе вырастут цены на энергоносители и инфляция.