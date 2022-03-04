Москва, 4 марта, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Российские технологии внесли ключевой вклад при проектировании парома «Маршал Рокоссовский». Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флага на пароме «Маршал Рокоссовский».

Korabel.ru Паром «Маршал Рокоссовский»

«Он спроектирован в наших конструкторских бюро с использованием инновационных отечественных решений. Да, это международный проект, и в его реализации участвовали разные наши партнёры, в том числе за границей. Мы это хорошо знаем. Но инновационные решения именно российские», — заявил Путин.