Каракас, 4 марта, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Боливарианские национальные вооруженные силы (FANB) остаются дислоцированными на границе с Колумбией. Об этом пишет Prensa Latina.

Caribbeannewsservice.com Военнослужащие Венесуэлы

Отмечается, что войска Венесуэлы расположились в районе реки Капанапаро, штат Апуре.

Дислокация военных сил проводится с целью поиска и нейтрализации колумбийских нерегулярных групп боевиков, действующих в этом районе, сообщил в своем аккаунте в Twitter оперативный командующий FANB Доминго Эрнандес.

Он подчеркнул, что продолжаются действия по предотвращению проникновения колумбийских вооруженных террористов и искоренению незаконного оборота запрещённых веществ.