Псков, 4 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки в стационары Псковской области поступили 39 человек с COVID-19. Об этом 4 марта сообщили в федеральном оперштабе. Это на 11 пациентов меньше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным региональной статистики, в Новгородской области за истекшие сутки, 3 марта, обнаружили 790 случаев заражения коронавирусом, что на 59 случаев меньше, чем за 2 марта. В том числе в Пскове выявили 155 новых заболеваний ковидом. Статистика новых заражений сокращается в регионе.

От COVID-19, как основной причины смерти, за сутки скончались четыре пациента. В статистике этого показателя не отметилось качественных изменений, сутками ранее зарегистрировали такое же количество смертей.

Количество переболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 1215 человек. Этот показатель на 117 бывших больных больше, чем за предыдущие сутки. В статистике выздоровлений в Псковской области отмечается положительная динамика.

С начала пандемии в Псковской области выявили 99 969 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От ковида скончались 1596 больных, а выздоровели 82 480 пациентов.