Киев, 4 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Уничтожать западных наёмников наши бойцы будут с гораздо большим рвением, чем даже украинских фашистов, потому что всем понятно, откуда растут ноги украинского фашизма, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 4 марта, комментируя заявление Министерства обороны России.

НАТО

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Ранее в министерстве заявили, что все «направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами, не имеют права на статус военнопленного», и лучшее, что их ждет— уголовная ответственность.

«Чем больше наёмников будет послано на Украину Америкой и её союзниками, тем более очевидным станет то, с кем и за что мы там воюем. Все, кто в последнее время прибывает на Украину с целью воевать против России, — вернее, их предки — в нашей стране не только в далёкие века, но в близком XX веке уже побывали. Были на нашей земле и поляки, и французы, и голландцы, и немцы, и англичане, и американцы, и арабы… Кто в «национальном» качестве, кто в рядах СС, кто в обойме международного терроризма. Хорватов, помнится, к штурму Сталинграда привлекали. Результат для них известен.

Мы, правда, несколько расслабились: разрядка, перестройка, перезагрузка. Это было вредно. Теперь всё встаёт на свои места. Уверен, что уничтожать западных наёмников наши бойцы будут с гораздо большим рвением, чем даже украинских фашистов, потому что всем понятно, откуда растут ноги украинского фашизма. Такую заразу надо выводить на корню.