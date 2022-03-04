Мурманск, 4 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Мурманской области доля госслужащих, которым можно работать из офиса, с сегодняшнего дня выросла с 50% до 70%, сообщает оперштаб.

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«Рекомендуется также применить эту норму для муниципальных служащих, сотрудников организаций и компаний, относящихся к категории административно-управленческого персонала», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области выявили 498 носителей коронавируса, 22 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.