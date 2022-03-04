Москва, 4 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Украинские хакеры устраивают массовые атаки на российские интернет-издания. Так, Федеральное агентство новостей и входящие в медиагруппу «Патриот» издания сегодня подверглисьмощной DDoS-атаке.

Хакер

Кибертеррористы атаковали многие российские издания патриотической направленности после того, как на Украине началась специальная военная операция.

В настоящее время в результате DDoS-атаки зафиксированы сбои в работе Федерального агентства новостей, сайтов «Инфореактор», «Народные новости» и других. Также злоумышленники взломали сайт самой медиагруппы «Патриот».

Руководство «Патриота» приносит извинения за временные неудобства, сейчас IT-специалисты ведут работу над защитой информационных ресурсов.