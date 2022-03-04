Рязань, 4 марта, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Рязанской области за прошедшие сутки госпитализировали в стационары 62 новых пациента с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления ещё 1 108 жителей, скончались от осложнений девять человек.

Mil.ru В больнице

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С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 104 513 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 90 396 человек. Зарегистрировано 3 070 летальных исходов у пациентов.

По информации оперативной рабочей группы правительства региона, темп прироста инфекции за сутки составил 0,69%.