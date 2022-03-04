Астрахань, 4 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки был госпитализированы 43 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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4 марта выявлено 308 новых случаев заражения коронавирусом — на 47 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 110 тыс. 966 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 97 тыс. 613 человек был выписан после курса лечения, в том числе 622 — за последние сутки.

За весь период скончались 2848 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.