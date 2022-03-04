Чебоксары, 4 марта, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Чувашии практически на прежнем уровне осталось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Число жертв пандемии продолжает расти. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 4 марта, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 74 тыс. случая заражения коронавирусом, выздоровели 53 497 человек. Доля вылечившихся в настоящее время составляет 72,3%.

Что касается суточной ситуации, то 3 марта в республике выписаны 54 пациента и в то же время официально выявлено 176 случаев заражения коронавирусом, что на три больше по сравнению со 2 марта.

Жертвами пандемии стали ещё восемь ковидных больных. Всего в Чувашии скончались 4439 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 4 марта отменили QR-коды, сохранив масочный режим и ограничив проведения массовых мероприятий.